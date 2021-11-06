Элитный спорткар сгорел ночью в Стрельне

Дорогостоящий спорткар сгорел в ночь на 6 ноября на возле одного из жилых домов в Петродворцовом районе Петербурга. Как сообщает 78.ru, владелец автомобиля уверен, что причиной стал умышленный поджог.

Спорткар выгорел полностью. Сгорел не только салон, но фактически и кузов целиком.

Архитектурное бюро, генеральным директором которого является владелец, проектирует здания и сооружения, а также занимается согласованием проектной документации, экспертизой и вводом в эксплуатацию.

Сам владелец автомобиля заявил «АБН», что спорткар сожгли из-за разгорающегося конфликта между жителями коттеджей, одним из которых он является, и двумя клиниками-самостройщиками.