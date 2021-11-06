Туристку с разбитой головой госпитализировали от Бугровского маяка в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области туристку эвакуировали с Бугровского маяка, расположенного на берегу Ладожского озера. Женщины вывезли с майка дежурные поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. В настоящее время она находится шлиссельбургской больнице.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. По предварительной информации пожилая женщина разбила голову, прогуливаясь у маяка. Точной информации о её состоянии здоровья не поступало. Причины и подробные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Бугровский маяк был построен в начале 20 века. К настоящему моменту он почти полностью разрушен. От сооружения уцелел только фундамент.