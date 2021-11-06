Неизвестные сообщили о «минировании» телеканала и ТРЦ в Петербурге

Днем 4 ноября в полицию обратилась сотрудница телеканала, расположенного на набережной реки Карповки. Она сообщила о полученном электронном письме с информацией о спрятанном взрывном устройстве. Как сообщают «Невские Новости», полиция обследовала объект и никаких подозрительных предметов не обнаружили.

В тот же день поступила информация о взрывном устройстве, которое якобы заложено в торгово-развлекательном центре «Галерея». Сообщение поступило на электронную почту управления ФСБ по Петербургу.

Торговый центр обследовали. Взрывных устройств и следов взрывчатых веществ в нем не нашли. Эвакуация посетителей и персонала на время проверки не проводилась.