Фальшивые паспорта Перу оказались у кубинцев, желающих улететь из Пулково в Германию

Московский районный суд избрал меру пресечения для двух граждан Кубы, предъявивших на паспортном контроле в аэропорту «Пулково» поддельные паспорта. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, оба останутся под арестом до 3 декабря.

Граждане Кубы Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделис хотели вылететь из Пулково в Германию и предъявили на контроле поддельные паспорта. Перу. Пограничники быстро распознали подделку: защитные элементы не соответствовали образцу, на них не было микротекста, углы были скруглены кустарным способом.

Мужчина назвал следствию продавца подделки. Женщина просила суд смягчить ей меру пресечения. Однако, в итоге оба отправились под арест.