Мужчина в носках прыгнул с Банковского моста

В Петербурге мужчина открыл сезон моржевания прыжком с Банковского моста. В социальных сетях горожане рассказали, что этот купальщик отличается постоянством. Он приходит на канал Грибоедова для осенних купаний ежегодно уже не менее двадцати лет.

Как обычно, мужчина повесил одежду на ограждение моста, после чего нырнул в воду. Интересно, что носки купальщик снимать не стал. В социальных сетях шутят, что мужчина побоялся простудиться.

Купание прошло благополучно. Мужчина успешно выбрался на берег.

Погода в Петербурге сегодня благоприятствует любителям купаний в холодной воде. В городе дождливо, но тепло — до +10 градусов.