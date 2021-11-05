Школьницу сбили на Антонова-Овсеенко

Вечером четверга, 4 ноября, в Невском районе Петербурга сбили школьницу. В момент ДТП 14-летняя девушка пересекала проезжую часть на улице Антонова-Овсеенко по нерегулируемому пешеходному переходу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в настоящее время проводится проверка.

Известно, что за рулем совершившей наезд на пешехода "Хендай Солярис" находился 29-летний безработный гражданин.