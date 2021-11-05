В Петербурге полиция разогнала фанатов Игоря Талькова

В четверг, 4 ноября, поклонники певца Игоря Талькова собрались возле трансформаторной будки, на которую недавно нанесли граффити с его изображением. Таким образом они отметили день рождения любимого артиста.

Как сообщают «Невские Новости», перед поклонниками выступил сын артиста, Игорь Тальков-младший с песней «Глобус». Любители творчества Игоря Талькова-старшего испекли торт в виде виниловой пластинки с изображением рок-музыканта.

Встреча закончилась на минорной ноте. Около 23:00 возле будки на Литейном проспекте появились сотрудники полиции, которые стали настойчиво уговаривать участников разойтись. Призыву правоохранителей вняли не все, поэтому полицейским пришлось применить силу и спецсредства.