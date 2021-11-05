Водителей грузовиков, устроивших погром в тоннеле дамбы, нашли в Кронштадте

В Кронштадте полиция нашла двух водителей большегрузов, устроивших погром в тоннеле петербургской дамбы. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Дирекции комплекса защитных сооружений.

Грузовики обнаружили в районе Кронштадтского морского завода. Правоохранители заблокировали им проезд спецмашинами. «Мегаполис» уточняет, что водители грузовиков от общения с правоохранителями отказались и заперлись в кабинах.

Инцидент в тоннеле судопропускного сооружения С-1 произошел третьего ноября. Сотрудники дамбы не пропустили грузовики в тоннель, так как их высота превышала предельную разрешенную. На место вызвали наряд ДПС, однако водители, улучив момент, прорвались в тоннель. В пути грузовики повредили многочисленное оборудование тоннеля: реверсивные светофоры, камеры видеонаблюдения и другие элементы технологических систем.