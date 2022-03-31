На Петроградской стороне образовалась пробка из-за оборвавшейся контактной сети

В Петроградском районе Петербурга на проезжую часть упали контактные провода в результате чего образовалась пробка. Об этом 31 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Провода у дома 8/1 на проспекте Медиков оборвались около трех часов дня. В результате до набережной реки Карповки образовалась внушительная пробка.

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» подтвердили данную информацию и сообщили, что двигающиеся по отрезку маршрута троллейбусы двигаются до площади Академика Климова, после чего возвращаются на «Северный проспект».