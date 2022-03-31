Из окна многоэтажки в Кудрово выпала женщина

Под Петербургом в городе Кудрово из окна многоэтажки выпала женщина. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованной в социальных сетях видео видно, что женщина лежит вниз лицом на газоне. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи.

О состоянии пострадавшей информация не поступала.