Сорвавший с шеи ветерана ВОВ золотую цепочку петербуржец получил почти 4 года колонии

Василеостровский районный суд Петербурга признал виновным Александра Неверова и приговорил его к 3,8 годам лишения свободы за кражу цепочки у ветерана ВОВ. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Кража была совершена 9 мая прошлого года. Обвиняемый подкараулил возвращавшегося с парада ветерана и сорвал с его шеи золотую цепочку с нательным крестиком. Украшение злоумышленник сдал в ломбард.

В результате суд избрал меру пресечения для грабителя в виде 3,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.