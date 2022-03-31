В Петербурге задержали мужчину за попытку вынести из магазина товары на 26 тысяч рублей

Жителя Петербурга задержали за попытку вынести из продуктового магазина товары на 26 тысяч рублей. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу УВО ВНГ России по Петербургу и области.

Гражданин одного из соседних государств хотел вынести из магазина на Пулковском шоссе продукты общей стоимостью около 26 тысяч рублей. Мужчина спрятал в коробках с салфетками креветки, бекон и соевый соус. На кассе злоумышленник оставил всего 5 тысяч рублей из 26.

Сотрудники магазина обнаружили обман и нажали на тревожную кнопку.