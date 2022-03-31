В Петербурге задержали мужчину, разбившего дверь пункта выдачи заказов в центре города

В Центральном районе Петербурга задержан хулиган, разбивший дверь в пункте выдачи заказов. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по городу и Ленобласти.

Известно, что задержанный мужчина бросил кирпич в стеклянную дверь пункта выдачи интернет-заказов. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного доставили в ближайший отдел полиции для выяснения всех подробностей и обстоятельств случившегося.