Самолету из Петербурга лоси помешали приземлиться в аэропорту Архангельска

Аэропорт Архангельска проверит на соблюдение законодательства Северо-Западная транспортная прокуратура после того, как самолет из Петербурга не смог приземлиться из-за лосей на посадочной полосе. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Инцидент произошел на территории архангельского аэропорта 29 марта. Воздушному судну Superjet 100 из Петербурга пришлось идти на второй круг из-за лосей на пути посадки.

Самолет успешно приземлился со второго раза. Никто из животных, пассажиров и членов экипажа при этом не пострадал.

В настоящее время прокуратура проверяет целостность ограждений по периметру аэропорта, после чего займется службой безопасности.