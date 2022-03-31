Две несовершеннолетние петербурженки рассказали психологу о пережитом сексуальном насилии

В Петербурге две несовершеннолетние девушки рассказали психологу о пережитом сексуальном насилии. Об этом 31 марта сообщает «Фонтанка».

Девочки-подростки ходили к одному и тому же специалисту в один из городских центров Петроградского района. В беседе с пациентками выяснилось, что школьницы некоторое время назад были изнасилованы.

Пятнадцатилетняя девушка рассказала, что около двух лет назад в Хабаровске подверглась насилию со стороны знакомого. А шестнадцатилетняя пациентка призналась , что нападение на нее совершили 13 февраля в парадной дома на Тихоокеанской улице в Парголово.

Оба дела были направлены в следственный комитет Петроградского района.