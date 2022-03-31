В Колпино девочка-подросток стала жертвой домогательств в примерочной магазина

В Колпинском районе Петербурга двенадцатилетняя школьница подверглась домогательствам со стороны неизвестного мужчины. Об этом 31 марта сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в примерочной магазина одежды. По словам обратившейся в полицию матери потерпевшей, ее дочь зашла в магазин около половины двенадцатого дня, взяла несколько вещей и направилась в примерочную. Там к ней начал приставать неизвестный мужчина, однако школьнице удалось сбежать.

У полиции уже появился подозреваемый — 38-летний сотрудник городского предприятия с регистрацией в Невском районе Северной столицы.