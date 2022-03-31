В центре Петербурга под окнами жилого дома нашли тело пенсионерки

В Центральном районе Петербурга под окнами жилого дома более шести часов лежало тело пожилой женщины. Об этом 31 марта сообщает «Фонтанка».

Информация о найденном теле поступила на дежурный пульт полиции около половины третьего ночи. Пожилая женщина лежала на тротуаре у дома № 42/34 по Разъезжей улице.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые установили личность погибшей. Ей оказалась 83-летняя жительница дома. По предварительной версии, женщина могла совершить самоубийство. Предсмертной записки обнаружено не было.

Правоохранители накрыли тело погибшей в ожидании спецмашины. Ждать пришлось долго. В девять утра тело все еще лежало, огороженное сигнальной лентой.