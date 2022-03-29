В Петербурге задержаны продавцы рецептурных препаратов

Двоих жителей Петербурга задержали за продажу сильнодействующих препаратов без рецепта. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Сотрудники полиции задержали в квартире на Индустриальном проспекте 34-летнюю женщину, занимающуюся организацией работы интернет-магазина и 39-летнего мужчину, работающего курьером. Там же был найден ряд рецептурных препаратов, в составе которых числятся сильнодействующие вещества, бланки рецептов с проставленными печатями, а также квитанции на почтовые отправления и рабочие мобильные телефоны.

Отмечается, что подозреваемые ранее уже имели судимость за мошенничество. По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело.