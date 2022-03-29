На Петроградке мужчина попал под колеса иномарки

В Петроградском районе Петербурга мужчина попал под колеса иномарки, переходя дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода произошло на Каменноостровском проспекте. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и был сбит проезжавшей мимо иномаркой.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Городскую многопрофильную больницу № 2.