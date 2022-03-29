Злоумышленники похитили петербуржца и требовали переписать долю в квартире

Жителя Колпинского района Петербурга похитили злоумышленники и требовали переписать на них долю в квартире. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В полицию обратились жители коммунальной квартиры на Фонарном переулке, они пожаловались правоохранителям на подозрительный шум. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли в комнате похищенного неделей ранее 54-летнего жителя Колпино.

Заявление об исчезновении написал сын похищенного. По его словам, отец позвонил ему и сообщил, что его держат в комнате в центре Петербурга и избивают, требуя переписать долю в квартире на бульваре Трудящихся.