Пьяный петербуржец до смерти избил пенсионерку на юго-западе города

В Кировском районе Петербурга пьяный мужчина до смерти избил пожилую хозяйку однокомнатной квартиры. Об этом 28 марта сообщает «Фонтанка».

Полицию на проспект Стачек вызвала обеспокоенная женщина, которую разбудил грохот и крики за стенкой. Приехавшим на место оперативникам дверь никто не открыл и ее пришлось выламывать.

В квартире правоохранители обнаружили бездыханное тело 74-летней женщины и 47-летнего нетрезвого мужчину в неадекватном состоянии.

Уже позже выяснилось, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемого определили в психиатрическую больницу имени Кащенко и приставили к палате охрану на время разбирательств.