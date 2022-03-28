На юге Петербурга иномарка врезалась сразу в два автомобиля

В Московском районе Петербурга водитель иномарки стал виновником ДТП с участием еще двух машин. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев.

Столкновение трех автомобилей произошло на Пулковском шоссе. Один из водителей применил экстренное торможение, в результате чего в него врезался другой участник движения.

«После ДТП водитель включил заднюю (передачу – Прим. ред.) и вышел, машина поехала и кого-то сзади ударила», – привели подробности свидетели ДТП.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства аварии уточняются.