Петербурженке на голову упал кусок штукатурки

В Московском районе Петербурга девушка серьезно пострадала в результате падения на голову куска штукатурки. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на социальные сети.

Инцидент произошел вечером у парадной одного из домов по Варшавский улице. На опубликованных в сети кадрах видно, что от стены дома отвалились сразу несколько плиток.

Отмечается, что пострадавшая девушка госпитализирована в тяжелом состоянии и помещена в реанимацию.