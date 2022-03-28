В Петербурге минувшей зимой погибли пять рыбаков

Прошедшей зимой в Петербурге погибли пять провалившихся под лед рыбаков. Об этом 28 марта сообщает Peterburg2 со ссылкой на главу петербургской поисково-спасательной службы Юрия Данчука.

Начальник ведомства доложил, что число погибших зимой рыбаков достигло пяти человек. Он также отметил, что трагедии произошли из-за нарушения запрета выхода на лед.

В городе и области регулярно проходят рейды, в ходе которых сотни любителей рыбалки получают протоколы об административных правонарушениях.