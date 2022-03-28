В Петербурге ребенок сломал руку в батутном парке

В Московском районе Петербурга пятилетний мальчик сломал руку в батутном парке. Об этом 28 марта сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Инцидент произошел накануне днем на дне рождения мальчика в батутном парке. Ребенок прыгал на батуте и в результате падения сломал руку в двух местах.

Районная прокуратура по факту произошедшего инициировала проверку.