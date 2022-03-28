В Невском районе Петербурга водитель легковушки сбил женщину

Водитель легкового автомобиля в Невском районе Петербурга сбил переходящую дорогу женщину. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
ДТП произошло около десяти часов утра на улице Профессора Качалова. Водитель автомобиля марки Renault не заметил переходящую дорогу женщину, в результате чего произошло столкновение.
Очевидцы рассказывают, что девушка переходила дорогу в разрешенном месте. Однако «зебру» оказалось не видно из-за выпавшего недавно снега.
Информация о состоянии пострадавшей не поступала. Подробности инцидента устанавливаются.