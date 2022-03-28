В Петербурге на станции метро «Старая Деревня» скончался пассажир

В Приморском районе Петербурга в вестибюле станции метро «Старая Деревня» скончался пассажир. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Утром 56-летнему пассажиру стало плохо и он присел на скамейку, после чего упал и скончался до приезда врачей скорой помощи, которых оперативно вызвали на место сотрудники станции.

Причина смерти мужчины пока не известна. Тело отправили специалистам-судмедэкспертам.