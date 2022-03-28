После пьяной драки в поселке Горелово задержан агрессор с молотком

В Красносельском районе Петербурга после пьяной драки с применением молотка и ножа задержан мужчина. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Потасовка произошла в ночь на воскресенье на улице Коммунаров в поселке Горелово. В пылу пьяной ссоры один из ее участников схватил молоток и несколько раз ударил оппонента по голове. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в одну из ближайших больниц с травмами головы, грудной клетки и конечностей.

Агрессора задержали правоохранители. Ранее он уже приговаривался к 14 годам лишения свободы за убийство.