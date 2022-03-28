В центре Петербурга мигрант избил врача скорой помощи

В Центральном районе Петербурга мигрант напал на врача скорой медицинской помощи. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Инцидент произошел накануне днем на Лиговском проспекте. 33-летний гражданин Узбекистана в машине скорой помощи набросился на 33-летнего фельдшера. На место были вызваны сотрудники полиции.
Пострадавшего в удовлетворительном состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правого уха госпитализировали в Мариинскую больницу. После оказания первой помощи мужчину отпустили домой.
Агрессора задержали на месте. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.