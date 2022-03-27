Во дворе на севере Петербурга на капоте автомобиля нашли тело мужчины

В Выборгском районе Петербурга в одном из жилых дворов на капоте автомобиля было обнаружено тело мужчины. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Происшествие случилось в ночь на воскресенье во дворе дома №33/2 по проспекту Просвещения. Судя по всему на капот припаркованного под окнами автомобиля мужчина выпал из окна квартиры. В результате полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.