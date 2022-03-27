На проспекте Энгельса в Петербурге произошло ДТП с участием «Лексуса» и «Фольксвагена»

В Выборгском районе Петербурга «Лексус» после столкновения с «Фольксвагеном» вылетел на тротуар. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

ДТП произошло вечером на проспекте Энгельса. По словам свидетелей аварии, «Фольксваген», выполняя поворот, врезался в проезжающий мимо «Лексус», — от удара его выкинуло на пешеходную зону. К счастью никто из прохожих не пострадал.

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.