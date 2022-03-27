На севере Петербурга такси заблокировало движение трамваев

В Выборгском районе Петербурга выехавшее на трамвайные пути такси заблокировало движение электротранспорта. Об этом 27 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Инцидент произошел рядом с метро «Проспект Просвещения». Автомобиль принадлежащий агрегатору такси остановил движение трамваев в сторону Гражданского проспекта.

В настоящее время подробности ДТП уточняются.