Во дворе дома на юге Петербурга мужчину задержали после стрельбы из светозвукового пистолета

В Московском районе Петербурга задержан мужчина, открывший стрельбу во дворе жилого дома. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

39-летний рабочий шиномонтажа четыре раза выстрелил из светозвукового пистолета во дворе жилого дома №13 на Взлетной улице. Очевидцы оперативно вызвали на место сотрудников полиции, которые задержали нарушителя порядка и доставили в ближайший отдел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.