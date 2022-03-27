Пожилой Петербуржец стал жертвой мошенников

В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 500 тыс. рублей, чтобы помочь «попавшей в ДТП сестре». Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на правоохранительные органы.

85-летний пенсионер обратился с заявлением в полицию накануне вечером. По его словам, утром ему позвонила женщина, которая представилась следователем и сообщила мужчине, что его сестра попала в ДТП и ему необходимо отдать им полмиллиона рублей, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности.

В этот же день потерпевший передал неизвестному мужчине в темной одежде необходимую сумму. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.