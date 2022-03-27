В Курортном районе Петербурга у главы местной администрации угнали BMW

В Сестрорецке у сотрудника отдела администрации Курортного района угнали автомобиль марки BMW. Об этом 27 марта сообщает «Фонатнка».

60-летний житель Сестрорецка, работающий в районной администрации, обратился с заявлением об угоне в отдел полиции. По его словам, иномарку он оставил на улице Токарева рядом с домом, а утром не смог ее найти на привычном месте. Стоимость ущерба потерпевший оценил в 3,1 миллиона рублей. Автомобиль BMW Х5 оказался застрахован.

На камеры видеонаблюдения момент угона не попал. Однако машину, двигающуюся в сторону Выборга, удалось засечь на трассе «Скандинавия».

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в краже у сотрудников полиции пока нет.