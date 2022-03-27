Под Петербургом злоумышленник поджег три дома в деревне Васелково

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник совершил поджег трех жилых домов в деревне Васелково. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Накануне ночью в деревне Васелково сгорели три жилых дома. В полицию с заявлением обратилась пострадавшая от действий поджигателя 56-летняя учительница одного из местных образовательных центров. По ее словам, общий ущерб составил около 5 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника. По факту поджога возбуждено уголовное дело.