В Ломоносове после кражи драгоценностей из храма завели уголовное дело

В Петродворцовом районе Петербурга по факту хищения драгоценностей из храма в Ломоносове заведено уголовное дело. Об этом 27 марта сообщает «Фонтанка».

О краже храмового имущества общей суммой около миллиона рублей стало известно накануне утром. Неизвестный проник в церковь через окно вынес порядка 200 предметов из золота, серебра и янтаря.

На месте обнаружены отпечатки пальцев. По факту хищения возбуждено уголовное дело.