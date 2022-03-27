В Хибинах погиб лыжник из Петербурга

Лыжник из Петербурга погиб при спуске с горы в Хибинах. Об этом 27 марта сообщается в телеграм-канале «Народное телевидение «Хибины».

Трагедия произошла во время спуска с горы Айкуайвенчорр вне размеченных трасс. Мужчина упал и ударился головой о камень, в результате чего погиб не приходя в сознание.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего.