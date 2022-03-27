В ночном ДТП на Васильевском острове погибла женщина

Ночью в Василеостровском районе Петербурга в результате ДТП погибла женщина. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

На перекрестке столкнулись такси и легковой автомобиль марки «Шкода». У последнего оторвало заднюю часть кузова. В результате пассажирка «Шкоды» скончалась на месте от полученных травм.

О других пострадавших в ДТП не сообщается.