В центре Петербурга неизвестные избили председателя адвокатской коллегии

В Центральном районе Петербурга двое мужчин напали на председателя адвокатской коллегии, обедавшего в ресторане гранд-отеля Европа. Об этом 27 марта сообщает «Фонатнка».
Адвокат, работающий в компании «Де Юре», Павел Маркасов подвергся нападению со стороны двух неизвестных мужчин накануне около девяти часов вечера. В момент происшествия с ним была его 13-летняя дочь и две подруги. К мужчине подошел злоумышленник с пистолетом и ударил его кулаком в голову, после чего адвокат потерял сознание.
Нападавших разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.