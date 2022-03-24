На севере Петербурга автохам ехал по тротуару и ругался с прохожими

В Приморском районе Петербурга автохам на «Мерседесе» ехал по тротуару и называл прохожих «нищебродами». Об этом 24 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на социальные сети.

Инциндет произошел на Вербной улице. Автомобилист ехал по пешеходной зоне не обращая внимание на прохожих.

«Утром на тротуаре на улице Вербной в Коломягах, у детской поликлиники №30, случился классический конфликт между «нищебродами» и мужчиной на мерсе. Спорили о том, кто больше кайфует и кайфует ли вообще», — подписали опубликованное в сети видео очевидцы.

Далеко нарушитель не уехал, пешеходы перекрыли ему дорогу из-за чего автомобилист накинулся на них с оскорблениями.