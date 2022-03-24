В Петергофе нашли тело человека с признаками насильственной смерти

В Петродворцовом районе Петербурга в заброшенном доме нашли тело человека с признаками насильственной смерти. Об этом 24 марта сообщает 78.ru.

Тело мужчины с травмами головы нашли в заброшенном доме, после чего «по горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении убийства безработный местный житель.

По предварительной версии, у задержанного с покойным произошел конфликт во время совместного распития спиртного, в результате чего второй получил по голове напольным обогревателем.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства случившегося.