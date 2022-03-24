Петербургский суд оштрафовал ЖСК на 100 тыс. рублей за несогласованные работы в Доме Паулуччи

Штраф в размере 100 тысяч рублей назначили «ЖКС №2 Адмиралтейского района» за несогласованные работы в Доме Паулуччи, являющимся региональным архитектурным памятником. Об этом 24 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Возведенная между перекрытиями первого и второго этажей конструкция со светильником, по результатам проверки КГИОП, оказалась несогласованной. Также разрешение забыли оформить на установку металлической лестницы, вентиляционного канала и кабеля. Кроме того, ремонт лестничной площадки проводился с использованием современных материалов.

Судом установлено, что КГИОП не получал на рассмотрение проектную документацию и, следственно, не одобрял проводимые работы.