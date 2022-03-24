Вечером в Купчино горели строительные бытовки

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером горели бытовки строителей детского сада. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Сообщение о пожаре на Малой Бухарестской улице, 10/2 поступило на пульт экстренных служб около десяти часов вечера. Оперативно прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание на площади в 36 квадратных метров (три строительных бытовки).

В тушении принимали участие 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар был полностью ликвидирован спустя полчаса. Информация о пострадавших не поступала.