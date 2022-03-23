После стрельбы на Васильевском острове задержан предприниматель из Вологды

В Петроградском районе Петербурга после стрельбы на Васильевском острове задержан член клуба деловых людей. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сотрудникам полиции потребовалось около десяти часов, чтобы задержать 44-летнего подозреваемого в стрельбе на 3-й линии Васильевского острова. Злоумышленник таким образом пугал 31-летнего жильца одной из квартир.

Выстрелив в стену, мужчина скрылся с места преступления прихватив с собой 1,5 тысячи рублей и использованную гильзу. Задержание подозреваемого произвели в половине девятого вечера два дня назад на Каменноостровском проспекте. Им оказался предприниматель из Вологды, чьи фирмы недавно были ликвидированы. Отмечается, что задержанный недавно уже находился в изоляторе временного содержания.