Пожилая петербурженка из-за мошенников осталась без квартиры и миллионов

В Красногвардейском районе Петербурга пенсионерка после нескольких телефонных звонков от мошенников осталась без квартиры накопленных миллионов. Об этом 23 марта сообщает «Фонтанка».

Накануне с заявлением в полицию обратилась 72-летняя петербурженка. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что после новогодних каникул ей стали поступать телефонные звонки от «сотрудников службы безопасности банка», которые настоятельно рекомендовали перевести средства на «безопасные счета». Поверив злоумышленникам, женщина перевела им за несколько месяцев в общей сложности 4,2 млн рублей.

Также в феврале потерпевшей сообщили, что и ее квартира находится под угрозой и рекомендовали ее продать. Наивная женщина так и поступила, а вырученные деньги (8,3 млн рублей) перевела на все тот же «безопасный счет».

Таким образом общий ущерб составил около 12,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.