На юге Петербурга грабитель закрыл на балконе хозяина квартиры

В Московском районе грабитель проник в квартиру петербуржца и запер его на балконе. Об этом 23 марта сообщает «Фонатнка».

Инцидент произошел накануне около четырех часов дня в квартире дома на Бассейнной улице. Грабитель проник в квартиру петербуржца и под угрозой расправы затолкал его на балкон. В течение следующих трех часов злоумышленник искал в двухкомнатной квартире ценности. В итоге им были украдены 15 тысяч рублей, тысяча долларов, шубы, документы и айфон предпоследней модели.

Запертого на балконе мужчину заметили прохожие и вызвали сотрудников полиции. Нанесенный ущерб потерпевший оценил в миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. В настоящее время преступника разыскивают правоохранители.