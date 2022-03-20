На Петроградской стороне в Петербурге загорелась подсобка в четырехэтажном здании

В Петроградском районе Петербурга на втором этаже здания загорелась подсобка. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорание в подсобном помещении на втором этаже четырёхэтажного дома на проспект Медиков, 9 поступило на пульт экстренных служб около половины двенадцатого дня. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работали 16 человек личного состава и 3 спецмашины.

В результате пожара никто не пострадал.