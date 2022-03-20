Под Петербургом перевернулась оранжевая BMW

На Приозерском шоссе недалеко от деревни Агалатово на крышу перевернулся орнанжевый автомобиль марки БМВ. Об этом 20 марта сообщает 47news.

Оранжевый автомобиль BMW около часа дня на Старо-Приозерском шоссе задел Toyota Land Cruiser Prado и перевернулся на крышу, перекрыв полосу движения в сторону Ленобласти.

«Toyota двигалась навстречу. Водитель BMW, видимо, испугался и зацепил её, перевернулся. Трасса скользкая, коварная. Сам жив. Головой ударился. Пришлось перебинтовать. Но скорую вызывать отказался», — привели подробности сотрудники экстренных служб.