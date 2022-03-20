Петербуржец «похитил» для разговора любовника жены

Во Фрунзенском районе Петербурга местные жители стали свидетелями попытки похищения. Об этом 20 марта сообщает «Фонтанка».
Петербуржцы заметили накануне вечером, как на Балканской площади мужчину пытались силой посадить в автомобиль марки «Шкода» с номерами Ленинградской области. Крутили потерпевшего сразу трое мужчин.
Один из очевидцев поспешил обратиться к правоохранителям и сообщить о возможном похищении. Наряд полиции сумел догнать описаный автомобиль. На месте выяснилось, что мужчину везли на «мужской» разговор из-за любовной связи с чужой женой. Обманутый супруг решил лично разобраться с соперником.